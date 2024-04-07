صحة النجف الأشرف تستعرض المشاريع المنجزة والمستشفيات والمراكز قيد الإنجاز

2024-04-07 18:36:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف- واع- حيدر فرماناستعرضت دائرة صحة محافظة النجف الأشرف، اليوم الأحد، تطورات الخدمات الصحية في المحافظة من خلال افتتاح أكثر من مستشفى وعدد من المراكز الصحية، فضلاً عن المشاريع قيد الإنجاز والتي كانت من بين المشاريع المتلكئة.وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة المحافظة ماهر ياسر العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة الصحة تسعى بكل جهودها لتقديم أفضل الخدمات الصحية الى المواطنين من خلال إنجاز المشاريع، ومن أهم المشاريع التي أنجزت خلال هذه الفترة هي افتتاح مستشفى النجف التعليمي بسعة 400 سرير، وهو من المشاريع الصحية التي تم افتتاحها عام 2023 وتم التعاقد مع شركة ايطالية لتشغيله وتدريب الكوادر الطبية بأعلى المستويات وتم توقيع العقد مع الشركة بحضور وزير الصحة صالح الحسناوي".وأضاف العبودي، أنه "تم كذلك افتتاح مستشفى الحرية بسعة 50 سريرا وهو كان من المشاريع المتلكئة، واليوم هو من ضمن المستشفيات التي تقدم الخدمات الصحية للمواطنين في ناحية الحرية، كما تم افتتاح عدد من المركز الصحية النموذجية والبالغ عددها ثلاثة مراكز على مستوى المحافظة ذي طابقين ونصف وهي مركز صحي الرسول الاعظم مركز في حي المكرمة ومركز صحي الحوراء زينب في حي السواق و مركز صحي الوصي في الجديدات".وتابع أن "صحة النجف تعكف على إكمال مشروع مستشفى الحكيم بسعة 200 سرير وهو من ضمن المشاريع المتلكئة ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 64% ومن المؤمل تسليمه في حزيران 2025، مؤكداً أن "دائرة صحة النجف حسب توجيهات وزير الصحة مستمرة بإنجاز المشاريع المتلكئة والمشاريع المتوقفة وفي الأيام القادمة سوف تشهد المحافظة افتتاح هذه المشاريع".وذكر العبودي أن "من المشاريع المهمة ما يمثل سعي صحة النجف الأشرف لإيصال الخدمات الصحية الى اقصى نقطة في المحافظة وبالفعل تم انشاء مشروع مركز صحي الرهيمة الذي يبعد 120 كيلو متراً عن مركز المدينة وسوف يكون مركزاً صحياً متكاملاً ومن المؤمل ان يرى النور ويدخل الخدمة قريبا".ونوه بأنه "كذلك هنالك مستشفى الصدر التعليمي وهو من ضمن مشاريع وزارة الصحة التي أعلنتها فرصة استثمارية لإعادة تريمها بالكامل"، مضيفاً أن "النجف الأشرف تمتلك أحد أهم المراكز الصحية إلا وهو مركز القلب المفتوح والذي يستقبل الحالات المرضية من داخل و خارج المحافظة كما يمتلك كوادر صحية عالية المستوى سواء في العمليات الجراحية او القسطارية، بالإضافة الى مستشفى الجهاز الهضمي التخصصي ومستشفى الحروق ومركز الأورام الذي يعد من اهم المراكز كونه يستقبل الحالات من محافظات العراق كافة".