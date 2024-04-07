2024-04-07 18:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شهدت العاصمة بغداد، مساء اليوم الأحد، (7 نيسان 2024)، هطولاً غزيراً للأمطار مع تساقط لحبات البرد (الحالوب).

وكانت الأنواء الجوية قد أعلنت بوقت سابق اليوم، ان الأمطار التي هطلت هي أمطار ربيعية ناتجة عن غيوم الركام المزني (Cb) رافقتها الزوابع الرعدية والبرد (الحالوب).

وتوقعت انحسار المنخفض الجوي عن المنطقتين الوسطى والجنوبية فجر يوم غد الإثنين ويستمر تأثيره في المنطقة الشمالية مصحوباً بهطول الأمطار وتساقط (الحالوب).