2024-04-07 18:48:09 - المصدر: منصة إيشان

نشرت عضو مجلس النواب، سروة عبد الواحد، تغريدة ألمحت فيها لوزير “سيادي” لم تُسمّه، بأنه يحارب الشركات العراقية ولديه تعاقد مقبل وصفته بـ “المهم” مع روسيين. وكتبت عبد الواحد تغريدة عبر منصة “x” تابعتها “إيشان”: “هناك وزير سيادي يحارب الشركات العراقية وينافسها على عملها ويرسل كتباً باسمه للتعامل مع شركته؛ لأنها موضع ثقة لدى وزارته”. […]

ظهرت المقالة نائبة تغمز وزيراً في حكومة السوداني: يحارب الشركات العراقية ويبرم العقود مع شركته فقط أولاً على Eishan.