وزير الإعمار يعلن تمديد مدة استكمال اجراءات تسجيل الاراضي للمشمولين بالتخصيص

2024-04-07 19:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعاعلن وزير الاعمار والاسكان رئيس المجلس الوطني للاسكان بنكين ريكاني، اليوم الاحد، عن تمديد مدة استكمال اجراءات تسجيل الاراضي للمشمولين بالتخصيص.وقال ريكاني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "تقرر تمديد مدة استكمال اجراءات تسجيل قطع الاراضي للشرائح المشمولة بالتخصيص حتى 18 تموز المقبل".