صراع على الصدارة وتقارب نقاط الفرق بعد الجولة 21 لدوري نجوم العراق

2024-04-07 19:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمسك فريق الشرطة بالصدارة بعد انتهاء الجولة 21 لدوري نجوم العراق برصيد 48 نقطة، يليه بالوصافة بنفس الرصيد فريق القوة الجوية بفارق الأهداف.

ويأتي فريق زاخو ثالثا برصيد 34 نقطة، يليه رابعا بنفس الرصيد فريق الزوراء بفارق الأهداف، وبالمركز الخامس فريق دهوك برصيد 33 نقطة، يليه نوروز سادساً بنفس رصيد دهوك لكن بفارق الأهداف.

أما الطلبة فقد جاء سابعا برصيد 31 نقطة، ثم النجف ثامنا برصيد 30 نقطة، وبنفس رصيد النجف حل النفط تاسعاً بفارق الاهداف ، وحل الحدود عاشراً برصيد 29 نقطة، ونفط ميسان بالمركز 11 برصيد 27 نقطة، فالكهرباء بالمركز 12 برصيد 26 نقطة.

وجاء فريق الميناء بنفس رصيد الكهرباء لكن حل بالمركز 13 بفارق الأهداف، ثم اربيل بالمركز 14 برصيد 23 نقطة، وجاء كربلاء بالمركز 15 برصيد 22 نقطة، وبنفس النقاط حل الكرخ بالمركز 16 لكن بفارق الأهداف عن كربلاء.

وجاء نفط البصرة بالمركز 17 بـ 21 نقطة، ثم القاسم بالمركز 18 برصيد 16 نقطة، ثم امانة بغداد بالمركز 19 برصيد 14 نقطة، ونفط الوسط بالمركز الأخير بـ 10 نقاط .