رئيسا شبكة الإعلام العراقي والمحكمة الاتحادية العليا يبحثان آليات التعاون المشترك

2024-04-07 20:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الأحد، مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري، آليات التعاون المشترك في مجالات مختلفة.جاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حماي إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري وبحثا آليات التعاون المشترك.وأكد حمادي خلال اللقاء على الدور الذي تضطلع به شبكة الإعلام العراقي في دعم النظام السياسي وتعزيز ثقة الجمهور به وتسليط الضوء على المشاريع الخدمية المختلفة.وأشار إلى وجود دورة برامجية جديدة تتركز على توعية المواطن من مخاطر وتبعات الفساد المالي والإداري وكذلك المخدرات إضافة إلى تعزيز دور المواطن في دعم الجهود الحكومية في تقديم الخدمات".وأكد أن "شبكة الإعلام العراقي متمثلة بجميع مؤسساتها تقدم كل الدعم الإعلامي إلى المؤسسات القضائية والمحكمة الاتحادية العليا وما تقوم به من دور محوري في ترسيخ تطبيق بنود الدستور والدفاع عن حقوق الشعب".بدوره رحب رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري بزيارة رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، مقدماً التهنئة بمناسبة تسنمه منصب إدارة الشبكة".وأشار القاضي العميري إلى "الدور المحوري الذي تضطلع به شبكة الإعلام العراقي بجميع مفاصلها في دعم حاجات المواطنين والمعالجة في التثقيف والتوعية إضافة إلى التصدي لحملات التشويه التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام".‎وبين أن "السلطة القضائية تميزت بموجب الدستور باستقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا الاستقلال بموجب المواد 89 و87 و88 من الدستور استقلال مؤسسي واستقلال فردي"، لافتاً الى أن "الاستقلال المؤسسي هو استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما الاستقلال الفردي فهو استقلال القضاة في عملهم عن أي تأثير خارجي".وأشار إلى أن "دستور العراق النافذ عام 2005 مثل ولادة تتجسد فيها معاناة الشعب العراقي في ماضٍ سيطر فيه نظام دكتاتوري فردي على مقاليد الأمور واستباح قيم ومبادئ ودماء الشعب العراقي، بينما يمثل في حاضره التضحية التي قدمها الشعب في محاربته للعصابات الإرهابية متمثلةً بالقاعدة وداعش".