وزير الداخلية يوجه ببناء قواطع على الخطوط الدولية والسريعة للحد من الحوادث

2024-04-07 20:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعكشفت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، عن صدور توجيهات من وزير الداخلية ومدير المرور العام ببناء قواطع على الخطوط الدولية والسريعة للحد من الحوادث، فيما لفتت إلى وجود خطط لتقليل الزخم أوتحقيق انسيابية بحركة السير.وقال المتحدث باسم المديرية العميد زياد القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ومدير المرور العام اللواء رعد مهدي عبد الصاحب وجها ببناء قواطع مرورية لكل (50) كيلو متر على الخطوط الدولية والسريعة لضبط السرعة والحد من الحوادث المرورية ومراقبة حركة السير".وأضاف، أن "القواطع ستحتوي على 4 مركبات للنجدة وللدفاع المدني والإسعاف والمرور، وستزود بكاميرات مراقبة ورادارات السرعة الثابتة والمتحركة، بمعنى انه ستكون هنالك مركبات مرورية على الخطوط السريعة تمتلك رادارات سرعة للسيطرة على حركة العجلات".وعن مشاريع فك الاختناقات بين القيسي إن "ثورة الإعمار في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ستسهم بفك الاختناق المرورية بنسبة تصل إلى 70‎%‎ "، مبينا أن" هنالك" 16 مشروعا يعمل بوتيرة واحدة وبنظام ثلاث شفتات، لحل مشكلة الزحامات المرورية في العاصمة".وأضاف، أن "" الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات سترفع الزخم من قلب العاصمة باتجاه الأطراف والمحافظات، وكذلك فإن ابعاد السيطرات لمداخل محافظة بغداد سيسهم في سحب الزخم المروري وبالتالي ستكون هنالك انسيابية بحركة السير".