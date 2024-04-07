التعادل الإيجابي يحسم قمة مانشستر يونايتد وليفربول

2024-04-07 20:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما قمة مباريات الدوري الإنكليزي بين مانشستر يونايتد وليفربول التي جرت على ملعب الاولد ترافورد.تقدم ليفربول أولا عن طريق لاعبه لويس دياز في الدقيقة ( 24) من المباراة لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.وأدرك برونو فرنانديز هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة ( 50) ، ثم حقق كوبي مانو في الدقيقة (67) هدف التقدم للمان يو قبل ان يعيد محمد صلاح النتيجة الى التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة (84 ) من المباراة .وارتفع رصيد ليفربول بهذا التعادل إلى 71 نقطة، ليتخلف بفارق الأهداف وراء آرسنال الذي يحمل الرصيد ذاته، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس.