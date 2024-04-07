التعادل الإيجابي يحسم قمة مانشستر يونايتد وليفربول
2024-04-07 20:36:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما قمة مباريات الدوري الإنكليزي بين مانشستر يونايتد وليفربول التي جرت على ملعب الاولد ترافورد.
تقدم ليفربول أولا عن طريق لاعبه لويس دياز في الدقيقة ( 24) من المباراة لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.
وأدرك برونو فرنانديز هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة ( 50) ، ثم حقق كوبي مانو في الدقيقة (67) هدف التقدم للمان يو قبل ان يعيد محمد صلاح النتيجة الى التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة (84 ) من المباراة .
وارتفع رصيد ليفربول بهذا التعادل إلى 71 نقطة، ليتخلف بفارق الأهداف وراء آرسنال الذي يحمل الرصيد ذاته، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس.
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما قمة مباريات الدوري الإنكليزي بين مانشستر يونايتد وليفربول التي جرت على ملعب الاولد ترافورد.
تقدم ليفربول أولا عن طريق لاعبه لويس دياز في الدقيقة ( 24) من المباراة لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.
وأدرك برونو فرنانديز هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة ( 50) ، ثم حقق كوبي مانو في الدقيقة (67) هدف التقدم للمان يو قبل ان يعيد محمد صلاح النتيجة الى التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة (84 ) من المباراة .
وارتفع رصيد ليفربول بهذا التعادل إلى 71 نقطة، ليتخلف بفارق الأهداف وراء آرسنال الذي يحمل الرصيد ذاته، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس.