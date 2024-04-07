اعفاء مدير الصحة وباقي المدراء بالطريق.. مجلس نينوى "يشحذ نصله" لما بعد العيد

2024-04-07 20:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس محافظة نينوى، اليوم الأحد (7 نيسان 2024)، على اعفاء مدير صحة نينوى منصور معروف، فيما أكد رئيس هيئة النزاهة في مجلس محافظة نينوى مروان الطائي، أنه لا يوجد أي استهداف سياسي أو صراع في المحافظة.

وقال الطائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "حملة الإقالة لمدراء الدوائر ستشمل كل من قصر وعليه مخالفات وتهم فساد ولم يخدم المحافظة بشكل جيد".

وأضاف أن "الإقالة ستبدأ بعد عطلة عيد الفطر وستشمل عددا من المديرين ولا يوجد أي استهداف سياسي كما يروج له، فحملة الإقالة مهنية وتستهدف كل مقصر، والغرض منها ممارسة الدور التشريعي والرقابي لمجلس المحافظة وخدمة الأهالي".

وفي وقت سابق، أكد ‏رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة نينوى مروان الطائي ان مدراء البلديات والصحة على رأس الدوائر التي وردتنا شكاوى تجاههم، مؤكدا ان تغييرات إدارية ستطال مدراء عامين في دوائر نينوى بعد عيد الفطر.