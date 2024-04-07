2024-04-07 20:54:08 - المصدر: منصة إيشان

بينما “يزعج” رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعضاء فريقه لإنشاء مجسرات وطرق تفك الاختناقات المرورية، تجاور مولات تجارية بعضها البعض في المناطق المكتظة، وأبرزها: المنصور والشعب. مولات المنصور تجاور بعضها في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد، هناك مولان تجاريان، الأول، مول المنصور الذي أُنشأ بتكلفة وصلت إلى 35 مليون دولار، وافتُتح في عام 2013، أما […]

ظهرت المقالة من المنصور إلى الشعب.. مولات تجاور بعضها من دون “تخطيط”: بنايات لـ “غسل الأموال” أولاً على Eishan.