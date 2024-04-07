2024-04-07 20:54:08 - المصدر: منصة إيشان

باتت رؤوس الأموال الخليجية تذهب للعراق بوتيرة متسارعة، خلال العامين الماضيين، ما يعكس جاذبية بغداد كوجهة استثمارية جديدة بالنسبة لدول مجلس التعاون. وبعد عقود من الزمان عانى فيها العراق من ويلات الحروب والعنف الداخلي، دخلت السعودية وقطر والإمارات بقوة من خلال استثمارات اقتصادية هائلة في بلد استطاعت إيران الحصول فيه على موطئ قدم عقب سقوط […]

ظهرت المقالة السعودية في صدارتها.. قصة تدفق المليارات الخليجية نحو الاستثمار بالعراق أولاً على Eishan.