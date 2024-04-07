2024-04-07 20:54:08 - المصدر: منصة إيشان

نشرت صحیفة «همشهري» التابعة لبلدية طهران، أسماء تسعة صواريخ باليستية إيرانية، قالت إنها “قادرة على ضرب إسرائيل”. ويأتي تقرير الصحيفة عن ترسانة الصواريخ الباليستية “الضاربة لإسرائيل”، وسط الحديث عن الرد الإيراني على قصف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. ويقول المسؤولون الإيرانيون إن “الرد على إسرائيل قادم لا محالة، وإنه سيجلب الندم، لكن ليس من […]

ظهرت المقالة إيران تجهّز لاستهداف إسرائيل: تسعة صواريخ قادرة على ضرب تل أبيب أولاً على Eishan.