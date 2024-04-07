2024-04-07 21:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، (7 نيسان 2024)، ان محطة جنوب بغداد المطرية سجلت 17.4 مليمتراً من الأمطار اليوم.

وتوقعت الأنواء الجوية، انخفاض درجات الحرارة ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل ويستمر خلال أيام عيد الفطر.

وشهدت العاصمة بغداد، مساء اليوم هطولاً غزيراً للأمطار مع تساقط لحبات البرد (الحالوب).

وأعلنت الأنواء الجوية بوقت سابق اليوم، ان الأمطار التي هطلت هي أمطار ربيعية ناتجة عن غيوم الركام المزني (Cb) رافقتها الزوابع الرعدية والبرد (الحالوب)" متوقعة "انحسار المنخفض الجوي عن المنطقتين الوسطى والجنوبية فجر غد الإثنين ويستمر تأثيره في المنطقة الشمالية مصحوباً بهطول الأمطار وتساقط (الحالوب).



