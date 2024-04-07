2024-04-07 21:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكد مسؤول حكومي، اليوم الأحد (7 نيسان 2024)، بأن 13 منطقة حدودية شرق العراق تستعد لموجة نيسان المطرية.

وقال قائممقام قضاء مندلي وكالة (90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "خلية الازمة الحكومية استنفرت جهودها في 13 منطقة على الشريط الحدودي العراقي- الايراني ومنها مندلي استعدادا لموجة مطرية قد تكون بين متوسطة الى غزيرة في معدلات هطول الأمطار وفق تقرير الانواء الجوية".

وأضاف، أن "الموجة تقترب من مناطق الشريط الحدودي وسط توقعات بانها ستبدأ نشاطها بعد الافطار وقد تصل الى الذروة بعد منتصف الليل"، لافتا الى ان "اعلان حالة الاستنفار جرى التريث به حاليا وبانتظار الوقوف على قوة هطول الامطار".

واشار الى ان "جميع الاستعدادات قائمة لأي طارئ محتمل وهناك ترقب حاليا لتطورات الحالة الجوية".

ومن المؤمل ان تشهد مناطق شمال ووسط وشرق وغرب البلاد امطارا رعدية من يوم غد الاثنين وحتى يوم الخميس.