بالوثيقة: تربية ذي قار توجه انذارا إلى مصرف الرافدين الإدارة العامة

شبكة أخبار الناصرية: وجهت تربية ذي قار انذارا إلى الإدارة العامة لمصرف الرافدين بعد تأخر رواتب منتسبي وكوادر التربية في ذي قار بعد تأخر صرف الرواتب. وذكرت التربية في كتاب رسمي اطلعت شبكة أخبار الناصرية على نسخة منه إن مبالغ الرواتب المواطنة للكوادر لشهر آذار قد تم إيداعها في يوم...

