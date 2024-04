2024-04-07 21:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف مصدر في شرطة ذي قار عن مقتل شخص على يد ابن عمه في ناحية الفضلية بعد ان اقدم الضحية على قتل كلب الاخير . وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان شجاراً اندلع بين ابناء عم يسكنون بالقرب من بعضهما بعد ان قام احدهم بقتل كلب ابن عمه...

The post مقتل شخص على يد ابن عمه بعد شجار بسبب قتل كلب appeared first on شبكة اخبار الناصرية.