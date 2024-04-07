وزير الموارد يطمئن بشأن خزين المياه للصيف المقبل

2024-04-07 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واعطمأن وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأحد، بشأن خزين المياه للصيف المقبل، وفيما أكد العمل وفق خطتين متوازيتين لاستثمار مياه الأمطار وترشيد الاستهلاك، أعلن التوجه لتحديد حدود الإغمار في دجلة وإزالة التجاوزات.وقال ذياب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الوزارة استطاعت توفير خزين جيد من المياه نتيجة موسم الأمطار ونتوقع أن يسهم ذوبان الثلوج بتدفق كميات جيدة من المياه في نهري دجلة والفرات، وبالتالي فإن الخزين أصبح مشجعاً ومطمئناً لمواجهة احتياجات الصيف المقبل".وأضاف، "من ناحية أخرى هنالك توجه جاد من الحكومة باتجاه الترشيد والاستعمال الامثل للمياه، ولهذا السبب كان التوجه للري الحديث لتقليل هدر المياه وفعلاً نلاحظ انتشاراً واسعاً لهذه الطريقة لدى المزارعين".وأضاف، أن "هناك توجيها من رئيس مجلس الوزراء باستيراد كميات كبيرة من معدات الري بالرش من قبل وزارة الزراعة والعدد سيصل إلى أكثر من 12 الف مرشة خلال هذا العام والعملية مستمرة".وتابع ذياب أن "حملة إزالة التجاوزات على المياه مهمة وحيوية وأساسية لأنها وفرت كميات من المياه، حيث تم إزالة نحو 7900 بحيرة، إذ كانت المياه تضخ بشكل عشوائي على أحواض مفتوحة ما يسبب تبخراً عالياً، ولهذا حسمنا الموضوع بإسناد كبير من رئيس مجلس الوزراء والقوات الأمنية ولولا هذا الدعم لما أزيلت".وأشار إلى أن "عملية رصد التجاوزات مستمرة، وهنالك توجه لتحديد حدود الإغمار بالنسبة لما تم تشييده قرب نهر دجلة على أن تتم إزالة التجاوزات والمحرمات لما زاد عنه، وتوجه إزالة التجاوزات لا يقتصر على بغداد بل يشمل كل المحافظات".