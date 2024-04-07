بالوثيقة.. الصدر يلغي موكب (آل الصدر الموحد)

2024-04-07 21:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألغى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، (7 نيسان 2024)، موكب (آل الصدر الموحد) في الزيارات.

وقال الصدر في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "إلى أحبتي في (التيار الصدري الوطني الشيعي)، أرى من المصلحة إلغاء (موكب آل الصدر الموحد) في الزيارات دون مواكب الخدمة والإندماج مع سائر المؤمنين والمعزين في وفيات الأئمة وفي كافة الشعائر الدينية من دون أي مسمى غير الإسلام والمذهب والوطن".

ودعا الصدر أنصاره في الموكب الى الاندماج مع باقي المواكب" مضيفا " لسنا منفصلين عنهم بل نحن مع الجسد الواحد إلا من أفسد وظلم وهادن فنحن براء منهم الى يوم الدين".











