سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تعقد سلسلة من الندوات للتعريف بهواتف سامسونج Galaxy A الذكية في العراق وإقليم كردستان

2024-04-07 22:33:51 - المصدر: سامسونج

بغداد، العراق، 7 إبريل 2024: عقدت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي سلسلة من الندوات والإفطارات في العراق وإقليم كردستان للتعريف بسلسلة هواتف سامسونجGalaxy A الذكية التي تم إطلاقها حديثًا بموديلاتها المختلفة وأهمها: Galaxy A55، Galaxy A35 ، و Galaxy A15.

وما بين الفترة من 24 مارس إلى 4 أبريل تم عقد ندوات في 17 مدينة تتوزع من شمال العراق إلى جنوبه بالإضافة إلى إقليم كردستان، حضرها أكثر من 1500 شخص من ذوي الاختصاص والعاملين في مجال الهواتف، وتم عرض لهم خصائص هواتف Galaxy A55، Galaxy A35 ، و Galaxy A15 التي تتميز بمواصفات تقنية عالية تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة.

وقال السيد سانجمين كيم، المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي في العراق "نحن سعداء باطلاق سلسلة هواتف سامسونجGalaxy A الذكية التي تم تصميمها خصيصا لتلبي احتياجات المستخدمين وتجمع بين التكنولجيا المتطورة وسهولة الاستخدام وخصائص توفر تجربة خاصة من خصائص الأمان إلى التصوير الفوتوغرافي وغيرها من الخصائص."

وأضاف " إنه من دواعي سرورنا الالتقاء بأصحاب الخبرة والعاملين في قطاع الاتصالات والتكولوجيا وتقديم له هواتفنا الجديدة التي عملنا بجد لتطويرها بمواصفات عالية ومبتكرة".

وتم خلال الندوات الحديث عن مميزات سلسلة هواتف سامسونجGalaxy A التي تتمتع بميزات أمان شاملة مثل Knox Vault، حيث تم تصميم Samsung Knox، المعترف به كأحد منصات الأمان الأكثر موثوقية على مستوى العالم، لضمان أمان المعلومات الحيوية والحماية ضد نقاط الضعف. وهي تستخدم أجهزة آمنة شاملة، ويمكنها اكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي، وتتبنى استراتيجية شاملة تغطي منظومة Galaxy بأكملها.

وتم التطرق إلى إمكانات التصوير الفوتوغرافي الجديدة المستوحاة من كاميرات Galaxy الرائدة، وشاشة عرض جذابة مزودة بتقنية Vision Booster، التي تتكيف مع بيئات المستخدمين للحصول على تجربة مشاهدة استثنائية.

أما بالنسبة لميزات التصوير الفوتوغرافي فيوفر كل من Galaxy A55 وGalaxy A35 تجربة الاستثنائية التي تشتهر بها أجهزة Galaxy من سامسونج، ويتضمن ذلك إمكانات مثل تثبيت الصورة البصرية (OIS) وتثبيت الصورة الرقمية للفيديو (VDIS)، مما يضمن بقاء الصور ومقاطع الفيديو واضحة، حتى عند التقاط المحتوى أثناء التنقل.

وتجسد أحدث الهواتف الذكية من سلسلة Galaxy A التزام سامسونج بضمان أمان أجهزة Galaxy وملاءمتها على المدى الطويل. ومع هاتفي Galaxy A55 5G وGalaxy A35 5G، يمكن للمستخدمين توقع تلقي ما يصل إلى أربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل Android وواجهة المستخدم One UI، إلى جانب خمس سنوات من تحديثات الأمان. ويُسهم هذا الالتزام بتحسين دورة حياة الأجهزة، مما يضمن بقائها مجهزة بأحدث إصدارات Galaxy وميّزات Android طوال فترة استخدامها.