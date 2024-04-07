2024-04-07 22:36:52 - المصدر: BESPOKE AI

جيه إتش هان، الرئيس التنفيذي ورئيس وحدة تجارب الأجهزة في سامسونج للإلكترونيات

خمسون عاماً مضت على إطلاق شركة سامسونج للإلكترونيّات أول ثلاجة وغسالة ومكيف هواء، وتحديداً في عام 1974، ومنذ ذلك الحين، تتواصل مسيرتنا نحو تعزيز الابتكار في الأجهزة الرقميّة.

وبالعودة إلى الوراء خمس سنوات؛ حيث كشفت سامسونج في عام 2019 النقاب ولأول مرة عن أجهزتها المنزلية المخصّصة Bespoke. وقد صُمّمت هذه الأجهزة بهدف تحسين حياة المستخدمين اليومية من خلال ميزات مخصصة وتصميمات مُحسّنة. والآن، نستعد لدخول عصر جديد من الأجهزة المنزلية الذكية التي تتميز بالذكاء الاصطناعي المتطور وإمكانية الاتصال التي تعتمد على منظومة SmartThings.

كيف ستُحدث أجهزة الذكاء الاصطناعي والمنازل الذكية المتصلة ثورة في مفهومنا للحياة العصرية في المنزل؟ هذا ما سنتحدّث عنه في هذا المقال.

لماذا يعدّ عامل الأمن محور أجهزة الذكاء الاصطناعي المخصّص Bespoke AI؟

تؤكّد دراسة حديثة أجرتها شركة ايبسوس، وهي شركة رائدة في أبحاث السوق، على أهمية عامل الأمن في عصر الذكاء الاصطناعي. الدراسة التي تحمل عنوان "حياتنا مع الذكاء الاصطناعي: واقع اليوم وإمكانات الغد"، استطلعت آراء 17,000 فرد في 17 دولة. وكان الاستنتاج المهم هو أن 42% من المشاركين اعتبروا "الأمن المعزز" عنصراً مهمًا للغاية للذكاء الاصطناعي، في حين اعتبره 44% مهمًا إلى حد ما.

وعلى الرغم من أنّ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي غنية بالإمكانات، إلّا أنّ أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما ستكون عديمة الجدوى إذا لم توفر الحماية للمستخدمين، بل قد تشكل أيضاً مخاطر. وهذا هو السبب الذي يجعل الأمن يمثل محور أجهزة الذكاء الاصطناعي المخصصة Bespoke AI. لقد أولينا أهمية قصوى للأمن طوال عملية تطوير أجهزتنا بأكملها، مما يضمن أن المستخدمين يمكنهم جني المزايا الكاملة للأجهزة الرقمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كل ذلك مع الاستمتاع بالأمان وراحة البال.

وتحمي منصّة Samsung Knox أجهزتنا التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، مما يضمن تشغيلها بشكل آمن، وتعمل تقنية Knox Matrix القائمة على تقنية blockchain مراقبة وتأمين أجهزة سامسونج المتصلة.

وقد حصلت أحدث أجهزتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمتمثلة في ثلاجة Bespoke بأربعة أبواب مزوّدة بوضع Flex™، مع AI Family Hub™+ وBespoke Jet Bot Combo™ AI، على تصنيف المستوى الماسي لقدراتها الأمنية على إنترنت الأشياء (IoT) من UL Solutions، الشركة العالمية لعلوم السلامة. ويؤكد هذا التصنيف على أعلى معايير أمان إنترنت الأشياء، وهو ما لم يحقّقه من قبل أي جهاز منزلي آخر في العالم.

ومع ذلك، فإن جهود سامسونج لا تنتهي عند هذا الحد، بل نسعى دائماً لاستكشاف التقنيات الجديدة التي يمكنها تعزيز أمان أجهزة الذكاء الاصطناعي والمنازل الذكية.

دور أجهزة الذكاء الاصطناعي في بناء مجتمعات ذكية ومستدامة

إنّ طموحنا في سامسونج يتجسّد في ابتكار أجهزة تتجاوز مجرد الراحة، حيث نهدف إلى تصنيع أجهزة الذكاء الاصطناعي التي تحقق هدفين رئيسيين: أن تكون في متناول الجميع وأن تقدم مساهمة مجتمعية ذات معنى من خلال تعزيز الاستدامة والحد من التأثير البيئي.

وتأتي أحدث غسالة ومجفف الكل في واحد من سامسونج مزودة بشاشة LCD كبيرة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات مصممة للتشغيل بسهولة، وتلبي احتياجات المستخدمين بقدرات متنوعة. ومن خلال دمجها مع Bixby، يمكن أيضًا التحكم في الجهاز من خلال الأوامر الصوتية، مما يضمن إمكانية الوصول على نطاق أوسع. بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة الفتح التلقائي للباب من سامسونج للمستخدمين فتح الجهاز بسهولة وبلمسة بسيطة. علاوة على ذلك، تفتح الغسالة والمجفف الجديد أبوابهما تلقائيًا عند الانتهاء من دورة الغسيل والتجفيف. وقد ساهمت جميع هذه التحسينات في جعل أجهزتنا أكثر سهولة في الاستخدام من أي وقت مضى.

وفيما يتعلق بالمساهمة المجتمعية لأجهزتنا، فإننا نستخدم أحدث التقنيات للتخفيف من الأثر البيئي. ويتضمن ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل استهلاك الطاقة في الأجهزة واستخدام أشباه الموصلات المتقدمة لتقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون من الثلاجات. علاوة على ذلك، نقوم بتطوير التكنولوجيا التي تتيح التشغيل المستمر لأجهزة تنقية الهواء دون الحاجة إلى استبدال المرشحات بشكل مستمرّ.

أجهزة Bespoke AI: تجسيد للذكاء الاصطناعي في أبهى صوره

تجسد تشكيلة أجهزتنا لعام 2024 أعلى مستوى من تكامل الذكاء الاصطناعي، وقد تم تصميم هذه الأجهزة للتخفيف من عبء العمل في المهام المنزلية بشكل كبير، حيث تدمج مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار وتقنية التعرف وأدوات تحليل البيانات الضخمة ورقائق الذكاء الاصطناعي القوية ونظام التشغيل Tizen.

وبفضل هذه الإمكانات؛ فإنّ طريقة استخدام الأجهزة ستشهد ثورة شاملة. إذ تعمل شاشات العرض الواسعة المدمجة في ثلاجات Family Hub™ والشاشة مقاس 7 بوصة الموجودة في أحدث غسالة ومجفف الكل في واحد من سامسونج؛ على تسهيل التحكم ومراقبة الأجهزة في جميع أنحاء المنزل بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إدارة الوظائف الأساسية للمنتج بسهولة باستخدام الهاتف الذكي، مما يلغي الحاجة إلى جهاز التحكم عن بعد أو متاعب التعامل مع الأزرار.

ونعتزم في هذا العام دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في أجهزة Bespoke AI، مما يتيح للمستخدمين التفاعل معها من خلال المحادثة الطبيعية، على غرار التحدث مع أفراد العائلة. ومن خلال التوسع في منظومة SmartThings وإمكانات أجهزة الذكاء الاصطناعي، سنقدم أكثر من 100 تجربة اتصال متنوّعة يمكن أن توفرها أجهزة سامسونج.

وخلال حدث "مرحبًا بكم في الذكاء الاصطناعي المخصّص BESPOKE AI" يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل، ستتاح لكم الفرصة لتجربة أجهزة الذكاء الاصطناعي الرائدة من سامسونج لعام 2024. لا تركز عروضنا على الأمان فحسب، بل تأخذ أيضًا في الاعتبار رفاهية مجتمعنا وبيئتنا. انضم إلينا ونحن نبدأ هذه الرحلة لتحديد مستقبل أجهزة الذكاء الاصطناعي المخصص Bespoke AI.