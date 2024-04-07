2024-04-07 22:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اكد الراصد الجوي صادق عطية اليوم الاحد (7 نيسان 2024)، ان حالة عدم الاستقرار التي شهدتها محافظات العراق اليوم الاحد، ستتكرر غدا الاثنين ايضا.

وقال عطية في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "الأجواء تستمر غير مستقرة نهار وليل الأثنين 8 نيسان في اغلب المدن عدا المنطقة الغربية".

واضاف ان "حالة عدم الإستقرار مستمرة لغاية ليل يوم الاربعاء او صـباح الخميـس، وهي حالة جوية ربيعيـة تقلباتها واردة جدا".

وشهدت مدن ومحافظات العراق المختلفة زخات مطرية كان لمحافظة بغداد نصيب منها، فيما من المتوقع ان ترافق الحالة الجوية المطرية هذه جميع ايام عيد الفطر.



