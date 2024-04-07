2024-04-07 23:00:10 - المصدر: منصة إيشان

نشرت طهران مشاهد ترويجية تدخل ضمن ما يعرف بالإعلام الحربي، أو حملات التحشيد الشعبي، وإيصال رسائل التهديد والوعيد عبر الحسابات والشبكات الإعلامية. وانتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يمثل كيفية الرد الإيراني على ضرب إسرائيل للقنصلية في العاصمة دمشق يوم الاثنين الماضي.

ظهرت المقالة بالفيديو.. طهران تنشر مقطعاً سينمائياً يحاكي الضربة الإيرانية المرتقبة ضد “إسرائيل” أولاً على Eishan.