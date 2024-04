الموارد المائية في ذي قار تباشر برفع التجاوزات وتشغيل مضخات مياه جديدة في شط ال ابراهيم

2024-04-07 23:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قامت الملاكات الفنية والهندسية في مديرية الموارد المائية في ذي قار بحملة لرفع التجاوزات على جانبي شط ال ابراهيم و شط الشطرة ضمن الرقعة الجغرافية لقضاء الغراف وتشغيل 3 مضخات جديدة. وقال مدير الموارد المائية المهندس هاشم محيبس قاسم في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية، أن...

