رئيس الوزراء يشدد على إسهام شيوخ العشائر والوجهاء بترشيد المسار السياسي

2024-04-07 23:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واعشدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على إسهام شيوخ العشائر والوجهاء بترشيد المسار السياسي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم الأحد، وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء محافظتي الأنبار وصلاح الدين على مائدة الإفطار، حيث أكد سيادته، في حديث له، أن الحكومة عازمة على أن تكون دائماً في موقع قريب من هموم المواطنين في جميع المحافظات، وأن العشائر، بوصفها مكوّناً اجتماعياً، كانت دائماً حاضرة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".وبيّن السوداني، بحسب البيان، أن "المرحلة التي تلت عام 2003، ظهرت فيها العشيرة بشكل فاعل، لاسيما في الوقوف ضد إرهاب داعش، حيث اصطفّ أبناء شعبنا، من كلّ المكوّنات، في خندق واحد ليتحقق النصر الكبير، الذي أسهمت العشائر في إدامته عبر الحفاظ على الأمن والاستقرار الحالي".وأشار إلى "الحاجة لتكثيف الجهود، وبلورة دور العشيرة للمحافظة على النصر ودعم الدولة وسلطاتها، وأن الحكومة قد أخذت على عاتقها بناء الثقة بين الشعب وسلطات الدولة، إذ ينصبّ عملها اليومي على الأولويات ضمن برنامج واضح أقره مجلس النواب"، موضحاً أن "أهداف هذا البرنامج لا يمكن أن تتمّ بمعزل عن المجتمع، وأن العشيرة حين تدعم الدولة بمؤسساتها الأمنية والمدنية، فهي خطوة تمثل نصف الطريق إلى النجاح."وشدد السوداني على "إسهام شيوخ العشائر والوجهاء بترشيد المسار السياسي، لكن ضمن المسار الذي يدعم وحدة العراق وكرامته، كما تطرق إلى موضوع التعويضات التي تخصّ عوائل الشهداء ووجوب وصولها إلى مستحقيها وليس إلى المزورين، مؤكداً تشكيل لجنة جديدة وستُطلق الرواتب خلال شهر، بعد إكمال جميع التدقيقات الخاصة بمعاملات المستحقين".