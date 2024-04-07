"تحت خطين" يناقش المشهد السياسي ومستقبل التحالفات

2024-04-07 23:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واعناقش برنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الإخبارية المشهد السياسي ومستقبل التحالفاتوقال رئيس كتلة تحالف الأساس النيابية صلاح زيني لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الانتخابات المحلية أفرزت متغيرات عديدة على مستوى التحالفات"، مبينا أنه "بعد حل مجالس المحافظات وجدنا عمليات فساد كبيرة في المحافظات نتيجة غياب رقابة المجالس المحلية".وأضاف، أن "نتائج الانتخابات تسببت بخلل في الثقة بين الأطراف السياسية".من جانبه قال المتحدث باسم كتلة دولة القانون عقيل الفتلاوي خلال البرنامج، "نحن في دولة القانون وجدنا بعض الحلول لبعض السلبيات التي رافقت العملية السياسية"، مؤكدا أن "استخدام موارد الدولة في الانتخابات المحلية أمر وارد".وتابع، أن "ما حصل في الانتخابات المحلية سينتهي أمام تحدي الانتخابات النيابية".بدوره ذكر القيادي في تيار الحكمة الوطني حسن فدعم خلال البرنامج، أن "تيار الحكمة داعم أساسي للعملية السياسية"، منوها بأن "تيار الحكمة داعم للانتخابات والتبادل السلمي للسلطة".وأضاف، أن "نتائج الانتخابات الأخيرة لتيار الحكمة جيدة لكن ليس ضمن طموحنا"، مبينا: إن "توقعات تيار الحكمة كانت أكبر من النتائج الحالية".وأشار إلى أن "التعديل المستمر لقانون الانتخابات لا يؤدي إلى الاستقرار السياسي".