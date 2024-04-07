صحفيو الموصل ممتعضون: مجلس نينوى يطردنا من تغطية جلساته بعد تقديمه دعوات رسمية لنا

2024-04-07 23:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عبر صحفيون في الموصل، يوم الاحد، عن امتعاضهم من قيام مجلس محافظة نينوى بطردهم من تغطية جلساته رغم توجيهه دعوات رسمية لهم.

وقال الصحفيون الذين عقدوا مؤتمراً صحفياً لهم بدلاً من اعضاء المجلس انتقدوا فيها طريقة تعامل مجلس المحافظة في التغطيات الاعلامية ومنعهم من حضور الجلسات.

وقال الصحفي احمد الحيالي خلال المؤتمر، الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "أكثر من مرة نتعرض الى الطرد من مجلس محافظة نينوى لدى تبليغنا لتغطية جلسات المجلس". واضاف الحيالي "كنا نمنع من الدخول الى الجلسات السابقة وها نحن اليوم نطرد من المجلس في جلسته التاسعة رغم تبليغ اعلام المجلس لنا وتوجيههم دعوات للحضور". وطالب الصحفيون خلال المؤتمر نقيب الصحفيين مؤيد اللامي بالتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات على الاسرة الصحفية.