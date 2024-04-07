برلماني يكشف عن تراكم معاملات "الشهداء" على "رفوف" المؤسسة: أكل الدهر عليها وشرب

2024-04-07 23:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، يوم الأحد، عن تراكم معاملات الشهداء على رفوف مؤسسة الشهداء في المحافظة.

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز، "نسعى لفتح ملف مؤسسة الشهداء في نينوى والذي تسبب في معاناة كبيرة لذوي الشهداء وإنهاء معاناتهم التي امتدت منذ عام 2017 ولحد الان".

وطالب الشمري بـ"ضرورة معرفة ما تم انجازه من معاملات الشهداء المتراكمة على رفوف المؤسسة والتي أكل عليها الدهر وشرب".

ودعا الشمري رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي الى "زيارة المؤسسة في نينوى والوقوف على المعوقات التي تواجه ذوي الشهداء".

ولفت الشمري الى ان "هناك انتقائية في تمشية معاملات ذوي الشهداء وبات لزاماً انهاء معاناة ذوي الشهداء واكمال معاملاتهم المركونة على الرفوف منذ سنوات".