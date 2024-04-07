2024-04-07 23:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعغادر وفدُ المنتخب الأولمبيّ يغادرُ إلى العاصمة القطرية الدوحة للدخول في معسكرٍ تدريبي.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وفدُ المنتخب الأولمبيّ غادرُ إلى الدوحة اليوم الأحد للدخول في معسكرٍ تدريبي قصيرٍ تتخلله خوض مباراة ودية مع نظيره الياباني في 2024/4/11 استعداداً لنهائياتِ آسيا المؤهلة إلى اولمبياد باريس".