خطة العيد.. القطوعات تعتمد على الكثافة البشرية.. والشرطة المجتمعية ستنتشر

2024-04-07 23:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مسؤول في قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد (7 نيسان 2024)، ابرز تفاصيل خطة عيد الفطر، المؤمل دخولها حيز التنفيذ بعد يومين.

وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، ان "قيادة عمليات بغداد وضعت خطة أمنية محكمة ومدروسة لتأمين أجواء الاحتفال بعد الفطر، والخطة لا تتضمن قطع أيٍ من الشوارع والجسور الرئيسية، بل هي سوف تعتمد على الجهد الاستخباراتي".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "الخطة الأمنية الخاصة بالعيد سوف تشمل نشر دوريات راجلة ودراجات لشرطة المرور لتنظيم السير وجعل انسيابية في الحركة، لمنع أي ازدحامات مرورية خانقة، كما سيكون هناك نشر لعناصر الشرطة المجتمعية في المرافق الترفيهية المختلفة لمنع أي حالات التحرش وغيرها".

وأضاف ان "خطة العيد من المؤمل ان تدخل حيز التنفيذ بعد يومين بشكل فعلي، وهي وضعت دون أي قطوعات، لكن غير المستبعد قطع بعض الشوارع اذا ما كان فيها زخم بشري كبير، فهذا الامر يتوقف على الموقف في حينها".