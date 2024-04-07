الداخلية تقول ان "التسليب" انخفض في العراق الى الثلث.. ولكن كيف؟

2024-04-07 23:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد (7 نيسان 2024)، اسباب تراجع جرائم السطو المسلح والتسليب، بحسب ما اعلنت في مؤتمرها الصحفي ظهر اليوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد مقداد الموسوي لـ"بغداد اليوم " ان "تراجع نسبة جرائم السطو المسلح والتسليب خلال الاونة الأخيرة جاء بسبب الجهود المبذولة من قبل القوات الأمنية في تفكيك العصابات الاجرامية، ففي العام الماضي تم تفكيك 143 عصابة وتم اعتقال 8 الاف متهم فقط في بغداد بمجال السرقة والتسليب والجهود الأمنية مستمرة لملاحقة كل العصابات".

وبشأن ارتفاع نسب الانتحار، بين الموسوي ان "هناك اسبابا كثيرة لهذا الارتفاع وهذا الامر يحتاج إلى تحليل دقيق لمعرفة الاسباب وايجاد الحلول وهذا الامر ليس من اختصاص وزارة الداخلية ".

وفي وقت سابق من اليوم، اكدت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي للعميد مقداد الموسوي، ان جريمة السطو المسلح انخفضت بنسبة 73%، وجريمة التسليب انخفضت بنسبة 9%"، مؤكداً أن مجموع الجرائم بشكل عام في عموم البلاد فقد انخفضت بنسبة 5%.

وبينما تكشف الوزارة بين الحين والاخر انخفاض نسب الجريمة والسطو او الدكات العشائرية بنسب معينة، الا انها لاتعطي الارقام ماقبل ومابعد لغرض المقارنة، وتكتفي باعلان نسب الانخفاض بطريقة لايمكن التحقق من صحتها.