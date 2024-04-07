2024-04-07 23:48:08 - المصدر: منصة إيشان

أصدر 62 مثقفاً عراقياً، بياناً قدّموا فيه اعتراضهم إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الثقافة أحمد الفكاك، بشأن تعيين نجوان فارس مديراً عاماً للفنون التشكيلية. وجاء في البيان الذي ورد لـ “إيشان”: “نحنُ مجموعة من المثقّفين العراقيين بمُختلف مناطق عملهم، من أدب وفنّ تشكيليّ وصحافة وغير ذلك، فوجِئنا اليوم بتولّي السيّدة المُحترمة (نجوان فارس […]

ظهرت المقالة رفضاً لتعيين سيدة “لا علاقة لها بالفن”..61 مثقّفاً عراقياً يرفضون “نجوان فارس” مديراً عاماً للفنون التشكيلية أولاً على Eishan.