الرباع العراقي علي عمار يرفع وتيرة استعداداته لبطولة العالم

2024-04-08 00:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي برفع الأثقال عمار يسر يوم الاحد، إن الرباع العراقي الحاصل على الذهب علي عمار صعّد وتيرة استعداداته لبطولة العالم برفع الأثقال التي انطلقت في الأول من شهر نيسان الجاري في جزيرة بوكيت التايلندية، وتستمر حتى الحادي عشر منه.

وقال يسر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "عدداً كبيراً من الرباعين يشاركون في النسخة الحالية من البطولة التي تعد الأخيرة المؤهلة للأولمبياد، وفي عدد من الأوزان المختلفة ( 61،73،89،102، و+109) كغم، حيث يمثل هؤلاء أفضل الرباعين في العالم".

وأوضح إن "الرباع علي عمار سيخوض سباقه في الحادي عشر من شهر نيسان الحالي، وهو اليوم الأخير من البطولة التي شهدت منافسات قوية جداً نظراً لتقارب مستويات الرباعين المشاركين".

وبين إن "الرباعين المشاركين في منافسات وزن +109، وعددهم 36 رباعاً، يمثلون خيرة رباعي العالم، وزعوا بين ثلاث مجاميع (A-B-C)، وإن 10 رباعين فقط سيتأهلون إلى أولمبياد باريس".

وختم يسر حديثه مشيداً بالدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية للرباع علي عمار ضمن خططها الرامية لدعم رياضة الإنجاز العالي، وتوفير جميع الإمكانات المتاحة لتحقيق أفضل النتائج في بطولة العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس صيف العام الحالي.