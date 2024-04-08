الإطاحة بعصابة "الزئبق" بعملية استخبارية في صلاح الدين

2024-04-08 00:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأحد، (7 نيسان 2024)، عن الإطاحة بعصابة تتاجر بمادة الزنجفر الخام (الزئبق) في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعملية نوعية امتازت بالدقة والسرعة وبعد استدراج العصابة إلى قضاء طوزخورماتو لغرض شراء مادة الزنجفر الخام مقابل مبلغ مالي بقيمة مليون دولار، أسفرت عن إلقاء القبض على العصابة المكونة من خمسة أفراد بحوزتهم كمية من المادة الخام".

وبين، ان أفراد العصابة "يعملون ببيع وشراء وترويج مادة الزنجفر الخام (الزئبق) في مختلف مناطق البلاد، وقد تم تسليمهم مع المضبوطات إلى جهة الطلب أصولياً".



