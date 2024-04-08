ديالى تعطل الدوام في المدارس ليوم الاثنين

2024-04-08 00:36:02 - المصدر: واع

ديالى - واع - ثائر هاديوجه محافظ ديالى وكالة كريم علي اغا، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين في مدارس المحافظة كافة.وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محافظ ديالى وكالة كريم علي اغا اعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين ٢٠٢٤/٤/٨ في مدارس المحافظة كافة الحكومية والاهلية بسبب غزارة الامطار وكثرة المناشدات الواردة من قبل الاهالي والكوادر التعليمية على ان يكون دوام رسمي للموظفين في ديوان تربية ديالى" .