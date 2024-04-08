الاستخبارات العسكرية تطيح بعصابة تتاجر بمادة (الزئبق) في صلاح الدين

2024-04-08 00:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الإطاحة عصابة تتاجر بمادة الزنجفر الخام ( الزئبق ) في محافظة صلاح الدين.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعملية نوعية امتازت بالدقة والسرعة نفذتها مفارز الاستخبارات العسكرية المتمثلة بقسم استخبارات قيادة عمليات شرق صلاح الدين وبالتنسيق مع قسم استخبارات ومكافحة ارهاب الطوز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبعد استدراج العصابة إلى قضاء طوزخورماتو لغرض شراء مادة الزنجفر الخام مقابل مبلغ مالي بقيمة مليون دولار أمريكي".وأضافت، أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على العصابة المكونة من خمسة أفراد بحوزتهم كمية من المادة الخام أعلاه والذين يعملون ببيع وشراء وترويج مادة الزنجفر الخام ( الزئبق ) في مختلف مناطق البلاد، وقد تم تسليمهم مع المضبوطات إلى جهة الطلب أصولياً".