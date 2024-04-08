وزير الداخلية يصدر توجيهات عدة لوكالة الاستخبارات

2024-04-08 00:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، توجيهات عدة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري استمع الى الإيجاز الفصلي لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وما حققته من إنجازات في مختلف المجالات الأمنية".وأشاد الوزير، بالجهود المبذولة من هذه الوكالة، مشدداً على الاستثمار الأمثل للاستقرار الأمني، وإعادة تقييم المنتسبين، موجها بتكاتف الجهود لأنهاء ظاهرة انتشار المخدرات، ومتابعة المتاجرين بهذه السموم، وإلقاء القبض عليهم".وفي محور آخر أكد الشمري على "الاهتمام بالسيطرات الخارجية، ومتابعة الجهد الاستخباري داخل هذه السيطرات، فضلا عن الاستمرار في متابعة تعزيز أمن الحدود ومنافذها".كما وجه الوزير بأن تكون خطة عيد الفطر المبارك خطة مرنة وشاملة، والتدقيق على الأماكن التي ستشهد زخما من قبل المواطنين، مجددا شكره لجميع العاملين في وكالة الاستخبارات على أدائهم المهني.