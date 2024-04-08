السوداني: الحكومة جادة بترسيخ شراكة بناءة مثمرة

2024-04-08 00:42:08 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: الصباح





أفاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، بأهمية استمرار التعاون بين العراق ووكالات الأمم المتحدة، بينما جدد التأكيد على جدية الحكومة بترسيخ شراكة بناءة مثمرة، تنعكس إيجاباً على مستوى تقديم الخدمات.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن السوداني بحث لدى استقباله الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، العلاقة بين العراق والأمم المتحدة، وأبرز الملفات والبرامج التي تعمل فيها المنظمة الأممية على دعم العراق وفي مختلف المجالات.

وقال رئيس الوزراء: إن العراق استكمل الكثير من متطلبات التحول واكتمال مؤسساته الدستورية، وهو ما وثقته التقارير الأممية الأخيرة، مشيراً إلى أهمية استمرار التعاون بين العراق ووكالات الأمم المتحدة العاملة في العراق، بمختلف نشاطاتها.

وخلال استضافته، ليلة أمس الأول السبت، اجتماع قادة الإطار التنسيقي بحضور رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بحث الاجتماع عدداً من القضايا الوطنية والأوضاع العامة، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، والتقدم الحاصل في تعزيز جوانب العمل المشترك بين الحكومة الاتحادية والإقليم، فضلاً عن البحث في استكمال ترتيبات حل جميع المسائل الإدارية والفنية المشتركة.

وشدد السوداني على جدية الحكومة في العمل على ترسيخ شراكة بناءة مثمرة، تنعكس إيجاباً على مستوى تقديم الخدمات لجميع العراقيين في كل أرجاء الوطن، فضلاً عن دفع التنمية الشاملة، وتنفيذ مستهدفات البرنامج الحكومي، لتلبية طموحات المواطنين، وترسيخ الأمن والاستقرار المتحقق.

من جانبهم، ثمن المجتمعون الخطوات المنجزة في سبيل حل الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، بما يترجم إلى استدامة عوامل الاستقرار المعيشي والاقتصادي لمواطني محافظات الإقليم، إضافة إلى دعم خطوات الحكومة في بناء البنى التحتية وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وتأكيد الحفاظ على المال العام.