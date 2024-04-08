2024-04-08 00:42:08 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: الصباح





شدّد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، خلال لقائه، أمس الأحد، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، كلاً على حدة، على أهمية إكمال الاستعدادات الضرورية لإجراء انتخابات إقليم كردستان وبمشاركة جميع الأطراف السياسية في الإقليم لضمان نزاهتها وشفافيتها وبما يحقق تطلعات مواطني كردستان وممارستهم لحقّهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم. وذكر بيان رئاسي، أنّ لقاء رئيس الجمهورية برئيس الإقليم تناول الأوضاع العامة في البلاد وتطوراتها، لاسيما العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وعبّر رشيد عن أهمية ما تمّ التوصل إليه من حل مناسب لرواتب موظفي إقليم كردستان، داعياً إلى ضرورة استثمار ما تحقق من إنجاز مهم لمواصلة الحوار الفاعل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لحسم بقية المسائل العالقة وفقاً للدستور والقانون.

وثمن دور رئيس الإقليم في إيجاد حلول للمشاكل وتقوية العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، مشيراً إلى أهمية مواصلة الحوار الفاعل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان باعتبارها المسار الوحيد الذي يُفضي إلى حسم المشاكل وتجاوز التحديات، والأخذ بالاعتبار مصالح جميع المواطنين.

بدوره، أكد رئيس إقليم كردستان أن التوصل إلى حل لمسألة رواتب موظفي الإقليم والتفاهمات الجارية يسهم في توطيد العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ويدفع إلى أمام الجهود المبذولة لحلحلة القضايا العالقة الأخرى، مثمناً دور وجهود رئيس الجمهورية في التوصل إلى اتفاق لمسألة الرواتب، وسعيه الدائم لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية.

وفي السياق، حث رئيس الجمهورية، خلال لقائه رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، على ضرورة استمرار المشاورات واللقاءات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم واعتماد الحوار لحل بقية المسائل العالقة وبما يصب في مصلحة العراقيين جميعاً.

وثمن رشيد الجهود التي أسهمت في التوصل إلى حل مناسب لمسألة تخصيص رواتب لموظفي إقليم كردستان، والوصول لتفاهمات حول تصدير نفط إقليم كردستان وانعكاس ذلك إيجابياً على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

بدوره، أوضح طالباني ضرورة تغليب مصالح المواطنين العراقيين على المصالح الحزبية،" مشيراً إلى أن "الاتحاد الوطني يواصل جهوده لحسم بقية الملفات والقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وضمان حقوق الشعب الكردي وفقاً للدستور وما تنص عليه القوانين ذات العلاقة.



