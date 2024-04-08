2024-04-08 01:12:09 - المصدر: منصة إيشان

قال السياسي “أبو مازن” الجبوري، إن قائمته فازت بخمسة مقاعد داخل مجلس صلاح الدين، فيما رد على زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي بأنه أعطى دماً في المحافظة. وذكر الجبوري في مقابلة متلفزة، تابعتها منصة “إيشان”، أن “الشيخ قيس الخزعلي ثارت حفيظته وقال إنه أعطى دماً في بيجي والطوز، فقلت لهم نحن أيضاً […]

ظهرت المقالة “قابل احنه انطينه نسكافيه”.. رد تهكمي من “أبو مازن” على قيس الخزعلي أولاً على Eishan.