2024-04-08 01:12:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت المقاومة العراقية، اليوم الأحد، استهداف قاعدة إسرائيلية في الجولان المحتل بالطيران المسير. وقالت المقاومة الإسلامية العراقية في بيان حصلت عليه منصة “إيشان”، إن “مجاهديها استهدفوا صباح اليوم الأحد قاعدة ياردن الغربي في الجولان المحتل بالطيران المسير”. وأضافت: “تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء”.

ظهرت المقالة بالطيران المسيّر.. المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة “إسرائيلية” في الجولان أولاً على Eishan.