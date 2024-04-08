2024-04-08 01:12:09 - المصدر: منصة إيشان

هاجمت حركة عصائب أهل الحق، اليوم الأحد، حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد صرفها نحو تريليون دينار إلى إقليم كردستان. وقال النائب عن حركة الصادقون والقيادي في الحركة حسن سالم، في تدوينة عبر موقع “إكس”، إن “صرف مبلغ 920 مليار دينار شهريا لحكومة الإقليم بذريعة رواتب الموظفين دون تسديد إيرادات النفط والإيرادات الأخرى […]

ظهرت المقالة “استفزاز للوسط والجنوب”.. العصائب تهاجم حكومة السوداني بسبب صرف الأموال لكردستان أولاً على Eishan.