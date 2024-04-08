يوفنتوس يستعيد توازنه على حساب فيورنتينا

2024-04-08 01:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقق يوفنتوس فوزا صعبا على ضيفه فيورنتينا (1-0)، مساء الأحد على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي.وأحرز فيديريكو جاتي، مدافع السيدة العجوز، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21.وحقق البيانكونيري، اليوم، فوزه الأول في الكالتشيو، بعد 4 مباريات لم يذق فيها طعم الانتصار.وهو الفوز الثاني على التوالي لليوفي، في جميع المسابقات، بعد التغلب على لاتسيو (2-0)، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.ورفع يوفنتوس رصيده إلى 62 نقطة، في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 43 نقطة، بالمركز العاشر.