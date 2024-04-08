الحج العمرة الكوردستانية تحذر من "الحج التجاري": لسنا مسؤولين عن اعتقال أي أحد في السعودية

2024-04-08 05:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذرت المديرية العامة للحج والعمرة في اقليم كوردستان، اليوم الأحد، المواطنين مما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من قبل شركات أو أفراد يروجون لما يسمى بالـ"الحج التجاري" بزعم توفر هذا النوع من الحج، نافية وجود هذا النوع لا في الإقليم ولا في العراق.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، إنه منذ فترة يقوم أشخاص باسم شركات الحج والعمرة أو الأفراد بالإعلان عن الحج التجاري في إقليم كردستان، زاعمين أن هذا الحج متوفر الآن ولا توجد فيه أي اشكاليات.

وحذر البيان المواطنين من أنه لا يوجد شيء اسمه حج تجاري في إقليم كوردستان وحتى في العراق وان الذي يتم الترويج له هو تسفير الناس بتأشيرة سنوية او تأشيرة تجارية وهذا ممنوع من قبل وزارة الحج السعودية، مشيرا إلى أن أي شخص يتم القبض عليه سيعاقب بشدة. حسب توجيهات وزارة الحج السعودية.

ونوه البيان الى أن المديرية العامة للحج والعمرة ليست مسؤولة عن هذا النوع من الحج، مطالبا المواطنين الوعي بهذه الممارسة حفاظا على اموالهم ولكي لا يواجهوا مشاكل غير مرغوب فيها ويعرضون حياتهم للخطر أثناء أداء هذا الحج.

وحذر البيان أي شركة أو شخص حصل على ترخيص من المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، يقوم بالاعلان عن مثل هذا الحج، بانه ستتم ملاحقتهم إلى حد إلغاء تصاريح عملهم في مجال الحج والعمرة في إقليم كوردستان وحتى في العراق.