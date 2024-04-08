قوة أمنية تحكم قبضتها على عنصر بتنظيم داعش في كرخ بغداد

2024-04-08 09:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، إلقاء القبض على عنصر بتنظيم داعش الارهابي في منطقة الدورة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجد عنصر داعشي ضمن قاطع المسؤولية، تم تشكيل فريق عمل من فوج طوارئ بغداد الكرخ الرابع وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، حيث شرعت القوة بنصب كمين محكم نتج عنه اعتقال الإرهابي ضمن منطقة الدورة في جانب الكرخ والمتهم مطلوب وفق الماده 1/4 ارهاب".

واضافت، أنه "تم تسليم المتهم الى الجهات المختصة لينال جزائه العادل وفق القانون العراقي".