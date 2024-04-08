اندلاع حريق ضخم في سوق البالة بأربيل والدفاع المدني يكافح لاطفائه.. فيديو

2024-04-08 09:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين (8 نيسان 2024)، باندلاع حريق في سوق البالة بمحافظة أربيل، فيما اشار إلى إن فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحريق لمحاولة إطفائه.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" حريقًا ضخمًا اندلع في سوق البالة بأربيل صباح اليوم، ويعتير الثاني من نوعه في السوق ذاته الذي شهد حادث حريق قبل أيام".

وأضاف، إن" فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وباشرت عمليات الإخماد، إلا إن السنة اللهب جاءت على عدد كبير من المحال التجارية فضلا عن المخازن".





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