متحف الناصرية الحضاري يفتتح قاعاته للزائرين طيلة ايام عيد الفطر

2024-04-08 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلنت ادارة متحف الناصرية عن افتتاح قاعات المعرض امام الزائرين طيلة ايام عيد الفطر. وذكرت مديرة المتحف وداد الاعرجي لشبكة اخبار الناصرية ان المتحف ستكون ابوابه مفتوحة وقاعاته امام الزائرين خلال ايام عيد الفطر. واضافت، ان الاوقات المتاحة من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء وهي دعوة...

