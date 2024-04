2024-04-08 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية :بحث محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي في اجتماع فريق الجهد الخدمي والهندسي التابع لرئاسة الوزراء متطلبات الواقع الخدمي في المحافظة. وقال الإبراهيمي في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن الاجتماع جاء من أجل الاطلاع على متطلبات الواقع الخدمي في ذي قار وإعداد خطة لتنفيذها للعام 2024....

The post محافظ ذي قار يبحث مع فريق الجهد الهندسي اطلاق مشاريع خدمية في المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.