2024-04-08 10:00:10 - المصدر: منصة إيشان

استشهد الأسير الفلسطيني وليد دقة (62 عاما)، أمس الأحد، بعد 38 سنة في سجون إسرائيل، متأثرا بإصابته بالسرطان. وأعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان مقتضب، عن استشهاد دقة (62 عاما) داخل مستشفى “آساف هروفيه” جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد و”القتل البطيء التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى. وتدهور الوضع الصحي للأسير […]

ظهرت المقالة 38 عاما في الأسر.. مَن وليد دقة الذي توفي في السجون الإسرائيلية؟ أولاً على Eishan.