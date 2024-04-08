بلدية الفلوجة تعلن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع تأهيل وإكساء حي جبيل

2024-04-08 10:24:02 - المصدر: واع

الفلوجة ـ واع - أحمد الفراجيأعلنت بلدية الفلوجة، اليوم الاثنين، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع تأهيل وإكساء حي جبيل وسط مدينة الفلوجة.وقال المهندس المقيم للمشروع غسان محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بلدية الفلوجة حققت نسب إنجاز متقدمة في مشروع تأهيل وإكساء حي جبيل"، مبيناً أن "المشروع يأتي ضمن إطار حملاتِ الإعمار والتطويرِ العمراني المستمرة لمعظم أحياء ومناطق الفلوجة بالأنبار".وأضاف أن "المشروع يعد من مشاريع الجهد الخدمي وبإشراف مباشر من قبل الملاكات الهندسية والفنية التابعة لمديرية بلدية الفلوجة"، مشيراً الى "تحقيق نسبة إنجاز تجاوزت 90 % من أعمال الإكساء في الحي التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة ونفذت على شكل طبقتين".وتابع ان "الأعمال تضمنت اكتمال أغلب البنى التحتية التي تضمُ إنشاء شبكة أنابيب المياه الصالحة للشرب بالإضافة إلى شبكتي الصرفِ الصحي ومياه الأمطار ومد شبكة الاتصالات واستبدال أعمدة الكهرباء المتضررة".وأكد، أن "مشروع تأهيل حي جبيل يعد من المشاريع الحيوية والستراتيجية لحملات الإعمار والتطوير العمراني المستمرة في معظم أحياء ومناطق الفلوجة"، مشيراً الى أن "العمل مستمر ويجري بوتيرة عالية وفي مراحله النهاية بعد إكمال إكساء أغلب الشوارع الفرعية للحي وإزالة كافة التجاوزات بناءً على التصميم الأساسي