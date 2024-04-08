الرباع الذهبي علي عمار يرفع وتيرة استعداداته لبطولة العالم

2024-04-08 10:24:03 - المصدر: واع

بغداد – واعيواصل الرباع الذهبي علي عمار استعداداته تحضيراً لبطولة العالم برفع الأثقال والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 ، في معسكره الذي انطلق في الأول من شهر نيسان الجاري في جزيرة بوكيت التايلندية، ويستمر حتى الحادي عشر منه.وقال مدرب منتخبنا الوطني برفع الأثقال عمار يسر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" عدداً كبيراً من الرباعين يشاركون في النسخة الحالية من البطولة التي تعد الأخيرة المؤهلة للأولمبياد، وفي عدد من الأوزان المختلفة (61،73،89،102، و+109) كغم، حيث يمثل هؤلاء أفضل الرباعين في العالم"، مبيناً أن" الرباع علي عمار سيخوض سباقه في الحادي عشر من شهر نيسان الحالي، وهو اليوم الأخير من البطولة التي شهدت منافسات قوية جداً نظراً لتقارب مستويات الرباعين المشاركين".وأضاف يسر ،أن" الرباعين المشاركين في منافسات وزن +109، وعددهم 36 رباعاً، يمثلون خيرة رباعي العالم، وزعوا بين ثلاث مجاميع (A-B-C) ، وإن 10 رباعين فقط سيتأهلون إلى أولمبياد باريس".وفي ختام حديثه أشاد يسر بالدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية للرباع علي عمار ضمن خططها الرامية لدعم رياضة الإنجاز العالي، وتوفير جميع الإمكانات المتاحة لتحقيق أفضل النتائج في بطولة العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس صيف العام الحالي.